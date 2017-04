Antalya Kazada Ölen Arkadaşları Için Eylem Yaptılar

Antalya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli çiftten Sevgi Kurt Kalkan'ın yaralanması, 39 yaşındaki Mehmet Kalkan'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ihmal yüzünden meydana geldiğini iddia eden Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.



Kepez İlçesi Sütçüler Caddesi'nde geçen hafta yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli çift Mehmet Kalkan ve Sevgi Kurt Kalkan'a, M.E'nin kullandığı 07 F 8889 plakalı otomobil çarptı. Mehmet Kalkan olay yerinde yaşamını yitirdi, Sevgi Kurt Kalkan ise hafif yaralandı. Mehmet Kalkan'ın cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verildi, hastanede tedavisi yapılan Sevgi Kurt Kalkan ise taburcu edildi. Otomobil sürücü M.E. ise tutuklandı.



Altı Nokta Körler Derneği üyeleri kazanın meydana geldiği caddeyi bugün kısa süreli trafiğe kapatarak eylem yaptı. Görme engelliler, Mehmet Kalkan'ın ihmal yüzünden yaşamını yitirdiğini söyledi. Kazanın şokunu atlatamadığını belirten Sevgi Kurt Kalkan, kazada başında darbe alan eşinin beyin kanaması geçirerek öldüğünü söyledi.



Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Rahim Ezgi ise olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Şehir mimarisinin engellilerinin yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Ezgi, "Başta yerel yönetimler olmak üzere tüm yetkili makamlara defalarca dilekçeyle sorunlarımızı dile getirdik. Ancak gelen cevap, 'Taleplerinizi değerlendiriyoruz' oldu. Başta görme engelli bireyler olarak tüm engelli ve engelsiz yurttaşlarımız için daha güvenli ve yaşanılabilir alanlar talep etme çabamızın sonucunda geldiğimiz nokta, maalesef ki her gün benzer can kayıplarının katlanarak devam etmesidir" dedi.



Mehmet Kalkan'ın benzer eksiklikler nedeniyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini belirten Rahim Ezgi, trafik ışıklarının görme engellilere göre dizayn edilmesini istedi.



Dernek üyeleri açıklanın ardından dağıldı.