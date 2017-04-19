Antalya Kasksız Motosiklet Sürücüsü Kazada Öldü

Kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü



Antalya'da kasksız motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Yusuf Sarıkoç, kazada hayatını kaybetti. Sarıkoç'un ailenin tek erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı. Kaza, Kepez İlçesi Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde saat 21.00'de meydana geldi. Cezaevi Kavşağı'ndan evine doğru gitmekte olan ehliyetsiz Yusuf Sarıkoç, 07 DBL 26 plakalı motosikletinin kontrolünü bir anda yitirdi. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sol tarafındaki kaldırım taşlarına çarptı. Motosiklet üzerinden fırlayan Sarıkoç, önce aydınlatma direğine çarptı, daha sonra refüje düştü.



KASK TAKMAMIŞ



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sarıkoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yolu tek şeritli trafiğe kapatan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken sürücü Sarıkoç'un kask takmadığı anlaşıldı.



AİLENİN TEK ERKEK ÇOCUĞU



Kaza haberini alan Sarıkoç'un annesi Zeynep, babası Mustafa ve mahalleden yakın arkadaşları olay yerine koştu. Talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaşan aile bireyleri olay yerinde gözyaşları içinde feryat etti. Aile üyeleri olay yerindeki yakınları tarafından sakinleştirilirken Yusuf Sarıkoç'un ailenin tek erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı. Bu sırada arkadaşlarından biri, Sarıkoç'un öldüğünü öğrenince motosikleti tekmeledi. Kazayı gören 23 yaşındaki Nayif Aydın, 'Büyük bir gürültü duydum. Yola doğru koşunca motosikletin havada 4-5 takla attığını gördüm. Kaza yerinde otomobiller normal seyrinde devam ediyordu" dedi. Kazayı gören İkram Arslan ise 'Geldiğimde çocuk yerde yatıyordu boynu kırılmıştı. Bizim mahallede oturuyor, görünce kötü oldum. Motosikleti kimseye tavsiye etmiyorumö dedi.