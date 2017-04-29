Antalya Kapkaça Uğrayan Kızı, Sınava Polis Yetiştirdi

Antalya'da açık öğretim sınavı için evden çıkan 26 yaşındaki Arzu Tıraş, yolda kapkaççıların hedefi oldu. Genç kızın çalınan çantasını ormanlık alanda bulan polis, içindeki giriş belgesi ve kimliğini teslim etti. Tıraş, sınava 5 dakika kala polis eskortu eşliğinde okula yetiştirildi.Olay, sabah 09.00 sıralarında Kepez İlçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavına gitmek için evinden çıkan Arzu Tıraş, otobüsten indiği sırada iki kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. İçinde sınava giriş belgesi, banka kartı, kimlik kartı ve 10 TL parası bulunan Tıraş, çantasını önüne doğru çekip yürümeye devam etti. Bu sırada yanına yaklaşan iki kişi hızla çekip koparttıkları çantayı alıp kaçmaya başladı. Ormanlık alana giren iki zanlı, kaçarak izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Gözyaşları içinde başına gelenleri anlatan Arzu Tıraş, "Sınava gidiyordum. Beni takip ettiklerini fark ettikten sonra önlem aldım. Ancak, hızla çantamı asılıp koparttılar. Kendilerine yalvardım. Beni dinlemeden çantamı alıp kaçtılar" dedi.



Genç kızın verdiği bilgiler doğrultusunda ormanlık alanda arama yapan polis, gasp edilen çantayı bir ağacın kenarına atılmış halde buldu. Parmak izi bırakmamak için içerisinden eldivenle sınava giriş belgesi, kalem ve kimliği çıkartan ekipler, genç kıza teslim etti. Sınava çok az bir süre kaldığını söyleyen Arzu Tıraş'ı ekip aracına alan polisler, eskort eşliğinde sınavın yapılacağı Ayşe Atmaca İlköğretim Okulu'na yetiştirdi.



Saat 09.30'daki sınavına 5 dakika kala yetişen Arzu Tıraş, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.