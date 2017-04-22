Antalya Kamyonla Otomobil Çarpıştı

Kamyonla otomobil çarpıştı



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.



Kaza, Manavgat D-400 karayolu Demokrasi Bulvarı kavşağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cengiz Çağlı'nın kullandığı 34 DV 3800 plakalı kamyon, şehir merkezine gitmekte olan Azize Arat yönetimindeki 07 LT 596 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.



Otomobil sürücüsü Azize Arat, oğlunu özel bir okula bırakarak döndüğünü yeşil ışık yanınca aracını hareket ettirdiğini ve bir anda kaza olduğunu belirterek, Allah'tan araca bindiğim zaman yaptığım ilk iş her zaman emniyet kemerini takmak oluyor. Çocuğu da okula bırakmıştım yoksa o çok korkardı dedi.



Kamyon sürücüsü Cengiz Çağlı ise kırmızı ışığın yandığını gördüğünü, frene basmasına rağmen aracı durduramadığını söyledi.



GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ



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Kaza yerinden görüntüler



Kazaya karışan sürücüler yol kenarında



Detay görüntüler



Haber- Kamera Mithat ABAKANMANAVGAT(Antalya), (DHA)



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(Tür: Yurt)