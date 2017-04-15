Antalya Işadamlarından Birlik Beraberlik Gecesi

Işadamlarından birlik beraberlik gecesi



*- DÖŞEMEALTI Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (DÖSİAD) düzenlediği gecede bir araya gelen iş adamları birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer'in ev sahipliğinde düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine çok sayıda iş adamı ve sanayici katıldı. DÖSİAD Başkanı Gencer, kapıda karşıladığı davetlilere, günün anısına hazırlanan hediyeleri verdi. Yaklaşık 150 davetlinin katıldığı gece DÖSİAD Başkanı Gencer'in açılış konuşmasıyla başladı.



DÖSİAD'ın kuruluş amacının bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Gencer, Antalyaspor başkanlığı döneminde transfer ettikleri Eto'o'dan da bahsetti. Bu başarıları DÖSİAD'ın sessiz gücüyle gerçekleştirdiklerini söyleyen Gencer, yaptıkları işlerden dolayı bazı çevrelerin rahatsız olduğunu da ileri sürdü. Bölgedeki yatırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gencer, Döşemealtı İlçesi'ndeki Karain Havalimanı'nın ise bölge için şans olarak gördeklerini kaydetti. Bu havalimanının hızlı bir şekilde kargo ve özel uçak havalimanına dönüştürülmesi gerektiğini belirten Gültekin Gencer, bunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu belirtti.



"DÖSİAD olarak şartlar ne olursa olsun, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadan, ümitsizliğe kapılmadan, heyecanı yitirmeden, motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız" diyen Gencer, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz umutlu olmalıyız ki, çevremizdekileri de devamlı diri ve enerjik tutabilelim. İçinde bulunduğumuz dönem hızlı bir değişim dönemidir. Dünyanın siyasi ve ekonomik ekseni değişmektedir. Bu durumda ülkenin gelişmesi, dünyaya ayak uydurabilmesi hep birlikte oluşturacağımız bir zincirle mümkün olacaktır. Bu zincirin halkaları da sizlersiniz. Hepimizin üzerine düşen görev, Antalya'nın Türkiye'nin vizyonuna katkı koyması olmalıdır."



Gece, açılış konuşmasının ardından müzik dinletisiyle devam etti.