Antalya İşadamları Derneği'ne İndirimli Sağlık Hizmeti

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ile Antalya İşadamları Derneği arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde gerçekleşen imza töreninde Antalya İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Saraç'ın yanı sıra dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Müdürü Sebahattin Tanas, Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kirez ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Seçil Turhan Çavuşoğlu yer aldı.



Hastane Kompleksi Genel Müdürü Sebahattin Tanas, indirim sözleşmesinin her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ettiğini söyleyerek, "Medical Park Hastaneler Grubu'nun herkes için sağlık sloganıyla Antalya İşadamları Derneği'yle bu anlaşmaya imza attık. Antalya İşadamları Derneği çatısı altındaki tüm üyeleri kapsayacak bir işbirliğiyle sağlık hizmetimizi daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu birlikteliğin bize daha da güç katacağına inanıyoruz" dedi.



Antalya İşadamları Derneği Başkanı Musa Saraç ise "Antalya İşadamları Derneği ve Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ile birlikte geliştirdiğimiz bir projeyi bu imzayla hayata geçirdik." - ANTALYA