Antalya Ilk Turistik Denizaltı Gemi Batığına Dalış Yaptı
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı 48 kişilik 'Nemo Primero', ilk turistik dalışını Antalya Körfezi'ndeki 2'nci Dünya Savaşı döneminden Fransız donanmasına ait Saint Didier adlı destek gemisinin batığına yaptı.
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı 48 kişilik 'Nemo Primero', ilk turistik dalışını Antalya Körfezi'ndeki 2'nci Dünya Savaşı döneminden Fransız donanmasına ait Saint Didier adlı destek gemisinin batığına yaptı.
Türkiye'de alternatif turizm çeşitliliğine yeni bir faaliyet daha eklendi. Antalya'da Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly firmasına ait Türkiye'nin ilk denizaltısı Nemo Primero'nun açılış töreni ve ilk turistik dalışı gerçekleştirildi. Kaleiçi Yat Limanı'nda gazeteci ve programcı Mesut Yar'ın sunuculuğunu yaptığı törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşar yardımcısı Ahmet Selçuk Sert ve çok sayıda davetli katıldı.
Antalya'nın Türk turizminin amiral gemisi ve her zaman turizmde ilklerle bilinen bir şehri olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, bugün yine Türk turizmine ilk sivil denizaltının kazandırıldığını söyledi. Kitle turizminin yanında alternatif turizm çeşitleri arandığını dile getiren Vali Karaloğlu, 'Çünkü biliyoruz ki Antalya ve Türkiye'nin en az kitle turizmi kadar alternatif turizm potansiyeli de var ve mutlaka bunu kullanmamız lazım. Denizin üstünü, sahil ve plajları kullanıyoruz ama bir de denizin altı var, orada da yaşam var. Belki denizin altı, üzerinden daha cazip, merak edilen bir alan ve ilk denizaltı denizin altının kullanılması açısından çok önemli" dedi.
ANTALYA'NIN DENİZALTI FOTOĞRAFLANDI
Antalya'nın 650 kilometre sahili bulunduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, 'Bu sahil boyunca Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar çok önemli koy ve batıklarımız var. Herkesin ilgisini çekebilecek noktalarımız var. Son bir senedir Antalya Deniz Ticaret Odası ile beraber Türkiye'nin çok önemli su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan hocaya çalışma yaptırdık ve su altı varlıklarımızı canlısıyla, batığıyla, su altı mağarasıyla ne varsa fotoğraf çekimleri tamamlandı ve kitabı basım aşamasına getirildi. Kitap lansmanı ve fotoğraf sergisini de yapacağız. Dalış turizmi açısından da Antalya çok önemli bir merkez. Zaten dünyanın dört bir tarafından insanlar Antalya'ya geliyor dalış için ve bunu biraz daha gündeme taşımak istiyoruz" dedi.
KAŞ'TA TANK BATIRILACAK
Savunma Bakanlığı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde kullanılmayan ayırdığı tanklardan birini Antalya Valiliği olarak talep ettiklerini de açıklayan Vali Karaloğlu, 'Önce şaşırdılar, 'ne yapacaksınız tankı' diye. Almaya gittik palet ve namlusu yoktu. 'Palet ve namlusu olmayanı ne yapalım' dedik ve şimdi bir tankımız var, Konya'da bizi bekliyor. Tank Konya'dan getirilip Kaş bölgesinde bir noktadan batıracak ki insanlar insin, onunla denizin atında haşır neşir olsun. Bu yıl denizin altını daha ilginç hale getirmek istiyoruz. Daha çok turist gelsin ve Antalya kazansın istiyoruz" dedi.
TEHLİKESİ YOK
Nemo Primero'nun 1 ay önce denemesini yaptıklarını belirten Vali Karaloğlu, 'Herhangi bir tehlikesi yok, 28 metreye kadar indik gayet güvenli, konforlu bir seyahat oldu. İnşallah bugünden sonra yerli yabancı Antalya'ya gelecek turistlerin emrinde olacak. Yeni bir bakış ve anlayış ve bu yeniliklere sektörün ihtiyacı var. İnşallah bu sene turizm sektörümüz 2016'dan daha iyi olacak" diye konuştu.
İLK DENİZALTI GURURU
Dünyada sivil deniz altı sahibi olan 20 ülkeden biri olmanın gurunu yaşadıklarını belirten Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit, 'Türkiye artık ilk sivil denizaltına sahip. Türk turizmine yeni bir soluk getirmek için çıktığımız bu yolda Nemo Primero'yu sektörün hizmetine sunuyoruz. Farklı ve eşsiz deneyimler yaşatmak ve sualtı dünyasını hep birlikte keşfetmeye hazırız. Yeni nesil turizm anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz her faaliyetle fark yaratmaya devam ediyoruz. Milli ekonomiye, Türk turizmine yaklaşık 45 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
İLK DALIŞ GEMİ BATIĞINA
Nemo Primero'nun ilk turistik dalışı ise protokol üyeleri ve gazetecilerin katılımıyla Antalya Körfezi'nde 2'nci Dünya Savaşı döneminde 1941 yılında Fransız donanmasına ait Saint Didier adlı destek gemisinin batığına yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren dalışa Sahil Güvenlik teknesi ve deniz polisi de güvenlik amacıyla eşlik etti.
Yılda 45 milyon TL gelir hedeflenen Nemo Primero 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6.5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip. Nemo Primero, günde altı dalış yapacak.