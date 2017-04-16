Antalya ilçelerinde seçmenler oy kullandı



*- ANTALYA'nın Demre, Gazipaşa, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde seçmenler oy kullanırken, engelli, yaşlı ve hastalar da sandığa gitti.



Demre'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin referandum da seçmenler sandık başına gitti. Seçmenler sabah erken saatte oy kullanmak için okullara giderken, 75 yaşındaki Fatma Kan da tekerlekli sandalyeyle Kekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek yakınlarının yardımıyla oyunu kullandı. Fatma Kan, "Oyumu zor da olsa kullandım. Hangisi memleketimiz için hayırlı ise o olsun. Evet de veren hayır da veren bu memleketin insanı" dedi.



GAZİPAŞA'DA OY KULLANMA



Gazipaşa'da 36 bin 807 seçmen için 53 mahallede 115 sandık kuruldu. Engelliler için okulların birinci katında engelli girişinin bulunduğu yerlerde oy kullanma işlemi yapıldı. Kaymakam Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Ahmet Tucer İlkokulu'nda 1096 nolu sandıkta oy kullandı. Bir süre vatandaşla sohbet eden Kaymakam Kaya, ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Kaya, "Seçimler ve halk oylamaları birer demokrasi şölenidir, huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.



KORKUTELİ'DE SEÇMEN SANDIĞA GİTTİ



Korkuteli'de 39 bin 938 seçmen için 58 mahallede 132 sandık kuruldu. Seçmenler sabah erken saatte oy kullanmak için sandığa gitti. Yatalak durumdakiler sağlık görevlileri tarafından evden alınıp ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara götürüldü.



MANAVGAT'TA OY KULLANMA



Manavgat'ta 155 bin 34 seçmen için 434 sandık kuruldu. Seçmenler oylarını kullanırken, engelli ve yaşlılar Manavgat Belediyesi Engelsiz İletişim Merkezi, hastalar ise Manavgat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından sandıkların olduğu binalara getirilerek oy kullanmaları sağlandı. Yürüme güçlüğü çeken 80 yaşındaki Türkan Çınar ile kas hastası 23 yaşındaki Ergün Yurdakul bu şekilde oy kullandı. Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da oyunu Manavgat 60'ıncı Yıl İlkokulu'nda oy kulandı.