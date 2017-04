Antalya Idlib'deki Saldırı Antalya'da Protesto Edildi

Idlib'deki saldırı Antalya'da protesto edildi



SURİYE'nin İdlib kentinde geçen salı günü çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırı, Antalya'da sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi.



Akdeniz Dayanışma Derneği Platformu (ADAP) öncülüğünde Kazım Özalp Caddesi Kışlahan Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, sivillere yönelik saldırıyı kınadı. 28 sivil toplum kuruluşunun imzası bulunan basın açıklamasını okuyan ADAP Dönem Sözcüsü Hakan Şimşek, bu saldırının her fırsatta barıştan, insan haklarından söz eden batı ve dünya düzeninin baş aktörlerinin, mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden yürüttükleri kirli işgal ve sömürü politikalarının bir parçası olduğunu, lanetlediklerini söyledi.



Saraybosna, Beyrut, Kahire, Kudüs, Bağdat, Şam ve Filistin'in perişan, Basra'nın harap, Halep'in ise düştüğünü söyleyen Hakan Şimşek, "Bundan sonraki hedeflerinin Anadolu olduğunu biliyoruz. Ama buna fırsat vermeyeceğiz. Düşmanı sınırlarımızın ötesinde, New York'ta, Washington'da, Londra'da, Berlin'de, Moskova'da, Brüksel'de, Tel Aviv'de karşılamaya hazır olmalıyız. Bu gidişe seyirci kalmamalıyız. Mazlumların hesabı mutlaka sorulmalı. Sorulacaktır inşallah" dedi. Sık sık tekbir getiren kalabalık, okunan duanın ardından dağıldı.