Antalya İçin Buzlanma ve Don Uyarısı

Meteoroloji, Antalya için buzlanma ve don uyarısında bulundu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar sahil kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek.



Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Yağışların Alanya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



Sahilde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği öngörülüyor.



Rüzgarın güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre civarında olacağı tahmin ediliyor.