Antalya Hurda Otomobilde Yatıp Kalkıyor

Antalya'nın tarihi mahallelerinden Balbey'de eski bir otomobilde 2 yıldan bu yana kalan 35 yaşındaki Tayfun Zan, mahalle sakinlerinin yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyor.



Tayfun Zan, daha önce Konya'da ayakkabı boyacılığı yaparak eşi ve 2 çocuğunu geçindirdiğini, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılınca çocukları ve annesiyle birlikte Antalya'ya yerleştiklerini söyledi. Psikolojik sorunları nedeniyle çalışamaz olunca annesinin 2 çocuğunu alarak Antalya'dan gittiğini, kendisinin kaldığını belirten Zan, bir akrabasına ait eski otomobilde yaşamını sürdürmeye çalıştığını kaydetti.



İki yıl önce nüfus cüzdanını kaybedince kim olduğunu bile kanıtlayamaz olduğunu ileri süren Zan, parasızlık nedeniyle yenisini çıkartmadığını ve kendisine uzanacak bir yardım eli beklediğini belirtti. Zan, 'Nüfus cüzdanımı çıkarabilirsem bu şehirden gideceğim. Belki bir iş de bulabilirim. Çocuklarımı kaçırdılar mı, annem yaşıyor mu öldü mü, çocuklarım nerede hiçbir şey bilmiyorum" dedi.