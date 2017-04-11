Antalya Hdp'den Antalya'da 'Hayır' Mitingi

Hdp'den Antalya'da 'hayır' mitingi



HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Antalya'da düzenlediği 'hayır' mitingi, önceki seçimlerde yapılan mitinglerine oranla düşük katılımla gerçekleşti.



HDP, Antalya'da Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum a yönelik 'hayır' mitingi düzenledi. HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile parti MYK üyesi Beyza Üstün'ün konuşmacı olarak katıldığı mitingde polis, güvenlik önlemi aldı. Polis vatandaşları detaylı aramadan sonra miting alanına aldı.



'İKTİDAR SINIRSIZ HARCAMA YAPIYOR'



Ahmet Yıldırım mitingde yaptığı konuşmada, iktidarın ömrünü doldurduğunu, iktidarın yeni bir rejim getirmeye çalıştığını savundu. Yıldırım, 7 Haziran seçimlerinde hükümetin iktidarı kaybettikten sonra kirli bir savaşa giriştiğini dile getirerek, 80 milyonun barış içinde yaşamaya çalıştığı dönemin çözüm süreci olduğunu söyledi. Seçim döneminde iktidarın yaptığı israfın sınırı olmadığını belirten Yıldırım, bu harcamanın birçok şeyin göstergesi olduğunu kaydetti.



YUH ÇEKİLMEMESİNİ İSTEDİ



Ahmet Yıldırım, mitingde andığı isimler için 'yuh' çekilmemesini isteyerek, iktidarla aynı dili kullanmayacaklarını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:



"Dünya 5'ten büyüktür diyorlar. Birader unutma ki 80 milyon da 1 kişiden büyüktür. Başbakan Binali Yıldırım kendi siyaset hayatını bitirecek paketi onaylar mı? Bakmayın siz miting yaptığına, korkudan yapıyor. Eminim ki Yıldırım 16 Nisan'da kabinde hayır oyu verecektir."



'BABAANNE-ANNEANNE MAAŞLARINA HAYIR'



MYK üyesi Beyza Üstün ise iktidarın kadınların özgürlüğünü istemediğini savundu. Sistemin kadını eve mahkum etmeye çalıştığını belirten Üstün, "6 bin 500 anneanne ve babaanneye bir lokma ekmek parası vererek eve mahkum etmeye çalışıyor. Destek verilecekse herkese verilmeli, hayır diyoruz" dedi. Bu topraklarda kadın şiddetinin çok defa görüldüğünü belirten Üstün, herhangi bir kadına evinde ve sokakta şiddet uygulanıyorsa hiçbir zaman özgür olmadıklarını söyledi.