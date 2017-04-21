Antalya Hasta Miniklere Doktorlardan Sürpriz
Hasta miniklere doktorlardan sürprizANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde tedavi olan çocuklar, hastanenin düzenlediği çeşitli etkinliklerle eğlendi.
Hasta miniklere doktorlardan sürpriz
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde tedavi olan çocuklar, hastanenin düzenlediği çeşitli etkinliklerle eğlendi.
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan dolayı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hastanede yapılan anketlerde büyüdüklerinde doktor, hemşire ve 112 acil çalışanı olmak isteyen çocuklara sağlık çalışanı forması giydirildi ve stetoskop takıldı. Sağlık çalışanı üniformalarını giyen minikler doktor büyüklerini muayene etti. Ayrıca aynı kutlamalar kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara boyama kitabı, Türk bayrağı, balon, kalem ve meyve suyu verildi. Yatarak tedavi gören çocuklara ALKÜ öğrencilerinin palyaço ve renkli kostümler giyerek ziyaret etti. Miniklerle birlikte oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyen öğrenciler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
"HER ŞEYE DEĞER"
Etkinlikler hakkında bilgi veren ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, "Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılını kutlayacağız. Hastanemizde tedavi gören ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birtakım sürprizler hazırlandık. Onların o gülümsemesi her şeye değer" dedi.