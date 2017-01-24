Antalya Haber Alınamayan Kadın Ölü Bulundu

Antalya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 59 yaşındaki Emine Özkan, evinde ölü bulundu.



Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Toros Mahallesi 801 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Emine Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları ile birlikte açık bulunan balkon kapısından içeri giren polis, Özkan'ın bedenini yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Emine Özkan'ın cenazesi, otopsi için için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.