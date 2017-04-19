Antalya Güvenlik Halatı Kopan Işçi Öldü

Güvenlik halatı kopan işçi öldü



ANTALYA'da, özel bir kreşteki tadilat çalışması sırasında güvenlik halatının kopması nedeniyle 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen 42 yaşındaki Musa Seren, yaşamını yitirdi.



Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak Yeşilyurt Kardelen Yetenek Geliştirme Merkezi ve Kreşi'ndeki olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki tadilat çalışması sırasında işçilerden Musa Seren, dengesini kaybederek merdiven boşluğundan 2'nci kata düştü. Güvenlik halatı kopan ve demir korkuluklara çarparak beton zemine düşen Seren, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Seren, polis ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden alınarak ambulansa taşındı. Belindeki güvenlik halatıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Musa Seren, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Seren'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.