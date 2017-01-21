Antalya Güneş Mahallesine Kentsel Dönüşüm

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesinin bir bölümü riskli alan ilan edildi. Kentsel Dönüşüm kapsamına alınan bölgede Santral ve Kepezaltı mahallelerindekine benzer proje uygulanacak.



Kepez ilçesi Güneş Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı alanlar riskli alan ilan edildi. 20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar gereği yaklaşık 100 dönümlük alanda 250 hak sahiplerinin evleri kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Antalya'nın ikinci kentsel dönüşüm bölgesi, Büyükşehir Belediyesi Toptancı halinin kuzeyini kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. Kentsel dönüşüm planlamalarında Türkiye'ye örnek olacak projelerden birini Kepezaltı ve Santral mahallelerinde başarıyla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yine aynı şekilde hak sahiplerine tek kuruş ödemeden metrekare hakları kadar daire sahibi olma, aynı sokakta oturma, kira ve taşınma yardımı gibi imkanlar sunacak.



İlgili kararın Resmi Gazete'de duyurusu şöyle yapıldı: "Antalya ili Kepez ilçesi Güneş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 9 Aralık 2016 tarihli ve 14779 sayılı yazısı üzerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ek birinci maddesine göre bakanlar kurulunca 27 Aralık 2016 tarihinde kararlaştırılmıştır." - ANTALYA