Antalya Gönüllü Olarak Yolları Açıyor

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde oturan Mehmet Çobanoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını traktörünün arkasına monte ettiği özel kürekle açmaya çalışıyor.



Akseki'de bir hafta önce başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. İlçeye bağlı birçok mahalle yolu kar nedeniyle kapanırken, merkezdeki cadde ve sokak araları da karla kaplandı. İlçe sakinlerinden emekli Mehmet Çobanoğlu, traktörünün arkasına monte ettiği toprak tesviye küreğiyle ara sokaklarda kar küreme ve yol açma çalışması yaptı.



Amme hizmet yaptığını söyleyen Çobanoğlu, "Bir haftadır kar yağıyor, yollar kapandı. Mahallemin yollunu kendi imkanımla açmaya çalışıyorum. Vatandaşa, yolda kalan arabalara, belediyeye yardımcı oluyorum. 1 metreden fazla kar var. Masrafını kendim karşılıyorum, amme hizmeti yapıyorum. Çok yol açtım, 5- 6 da köy yolu açtım. Akseki merkezi çarşı içlerini temizledim. Bayağı yardımcı oldum arkadaşlara. Hala yol açmaya devam ediyorum. Köy yollarına yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.



KAR ERİTEREK SU ELDE EDİYORLAR



İlçede kar yağışı nedeniyle yaşanan arıza ve donma nedenleriyle sık sık su kesintisi de yaşanıyor. Bölge halkı su ihtiyacını karşılamak için çevreden getirdikleri temiz kar birikintilerini güğümlerde soba kenarında eriterek karşılamaya çalışıyor.