Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, "Antalya Gönül Elçileri Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.



Proje koordinatörü Sevim Karaloğlu, Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren üç çocuğu kurtarmak isterken yaşamını yitiren Muhammet Kazancıoğlu'nun eşi Ayşe Kazancıoğlu ile buluştu.



Evlilik yıl dönümünde doğum yapan Kazancıoğlu ile sohbet eden Karaloğlu, eşini kaybettikten beş gün sonra dünyaya getirdiği "Melek Su" adı verilen bebeği sevdi.



Sevim Karaloğlu, Döşemealtı ilçesinde yaşayan ve bir süredir işsiz olan aşçı 29 yaşındaki Muhammet Kazancıoğlu'nun zor durumda olan eşi ile de bir süre görüştü.



Baba Muhammet Kazancıoğlu'nun hayatını kaybettiğinde anne Ayşe Kazancıoğlu'nun 9 aylık hamile olduğunu hatırlatan Karaloğlu, hayata babasız başlayan bebek ve anne Kazancıoğlu'na gereken desteğin verileceğini söyledi.