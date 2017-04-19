Antalya Gazipaşa Tarım Fuarı Açıldı
Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde5 9 firmanın katılımıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı.
Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde5 9 firmanın katılımıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı.
Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Fuarı açıldı. Gazipaşa Fuar Alanı'ndaki açılışa Kaymakam Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilerin ve gençlerin kurduğu halk oyun ekibi gösteri sundu.
Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, "1998 yılında küçücük bir serada başlanan tarım fuarı çok güzel noktalara geldi. Fuara 95 firma katılıyor" dedi.
Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa'nın tarımla uğraşan bir ilçe olduğunu ve gelişmiş teknolojik cihazları tanımak zorunda olduklarını belirtirken, fuarın ilçeye yararlı olacağını ve tarımı geliştireceğini düşündüklerini kaydetti.
Kaymakam Nurullah Kaya, "Gazipaşa Ziraat Odası verilerine göre 8 bin çiftçisi olan yaklaşık 1 milyar lira girdi sağlayan Gazipaşa'mızın muhteşem üreticisi ve halkıyla 95 firmamız buluşmuş, yeniliği ve teknolojiyi burada keşfetmenin hazzını bir kez daha yaşayacaktır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol açılış kurdelesini kesti. Fuarı gezen protokol stant yetkililerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Fuarda Alanya Belediyesi standında bulunan muz lifi makinesi ve lifinden yapılan ürünler ilgi gördü. Stantta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaymakam Kaya ve Başkan Çelik'e hediye verdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu ve bunun gibi fuarlar bölgesel ürünleri tanıtmak ve değişen dünyaya ayak uydurmak, çağdaş bilişime ayak uydurmak için çok önemli ve yeni teknolojileri bölgesel halka aktarmaktır" dedi.