Antalya Funda Arar, 'Yörük Güzeli' Seçildi
Funda Arar, 'Yörük Güzeli' seçildiANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı Funda Arar, 'Yörük Güzeli' seçildi.
Funda Arar, 'Yörük Güzeli' seçildi
ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı Funda Arar, 'Yörük Güzeli' seçildi. Funda Arar, domatesten yapılma taç takarken, ilçede yetiştirilen domateslerin de tadına baktı.
Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali'nin son konserinde şarkıcı Funda Arar sahne aldı. Karatepe Stadyumu'ndaki konser öncesi festival etkinliklerinin sponsorlarına ilçe protokolü tarafından plaket verildi. Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, festivalin çok güzel devam ettiğini, son etkinliği yağlı güreşlerde Akdeniz finaliyle yapacaklarını söyledi. Bu yıl festivaldeki etkinliklerin her birinin diğerinden güzel ve farklı olduğunu aktaran Başkan Çetinkaya, "Hem görselliği hem de katılımcı sayısı bakımında festivalimiz bu yıl zirve yaptı. 10 gün süreyle toplumun her kesimine hitap edecek farklı etkinliklerle çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Bizler bu güzellikleri yaparken, en büyük destekçimiz ilk günden bu yana yanımızda bulunan halkımız oldu. Sizlere, maddi manevi desteklerinizden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından şarkıcı Funda Arar, stadyumu dolduran hayranlarının ıslık ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı. Seslendirdiği hareketli eserleriyle hayranlarını coşturan Arar, yaklaşık 1.5 saat sahnede kaldı.
DOMATESTEN TAÇ TAKTI
Konser sonunda Funda Arar'a plaket vermek için sahneye çıkan Başkan Çetinkaya, sürpriz yaparak Kumlucalı hayranları tarafından '2017 Kumluca Yörük Güzeli' seçildiğini açıkladı. Funda Arar'a üzerinde '2017 Kumluca Yörük Güzeli' yazılı domatesten yapılmış taç takan Başkan Çetinkaya, sanatçıya eliyle Kumluca domatesi yedirdi. Belediye Meclis üyesi Dilek Cengiz tarafından da Funda Arar'ın boyuna yörük simgesi 'poşu' bağlandı. Yörük Güzeli seçilmekten çok mutlu olduğunu belirten Arar, yediği domateslerin de tadının çok güzel olduğunu söyledi.