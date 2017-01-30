Antalya Fetö'den Aranan Kadın Doğuma Gidince Yakalandı

Fetö'den aranan kadın doğuma gidince yakalandı



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fadime G., doğum için gittiği hastanede yakalandı. Doğumu bekleyen polis, daha sonra kadını gözaltına aldı. 1 günlük bebeğiyle adliyeye sevk edilen kadın, polis gözetiminde tedavisi için yeniden hastaneye gönderildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fadime G., dün öğle saatlerinde doğum için Başken Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Fadime G.?nin bilgilerinin hastane sistemine düşmesiyle birlikte harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri hastaneye gitti. Doğumumu bekleyen polis, dün gözetim altında tuttuğu Fadime G.?yi bugün hastaneden taburcu olmasının ardından gözaltına aldı.



Fadime G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 günlük kız bebeğini de bir yakını getirdi. Adliyede mahkemeye çıkarılan kadın, tedavisi için tekrar hastaneye gönderildi. Fadime G.?nin polis gözetiminde yapılacak tedavisi sonrası tekrar mahkemeye sevk edileceği belirtildi.