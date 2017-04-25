Antalya Falezlerdeki Ahşap Köprüden Atlayan Genç Kız Yaralı Kurtuldu

Falezlerdeki ahşap köprüden atlayan genç kız yaralı kurtuldu



ANTALYA'da, 19 yaşındaki Rüya Eser, falezler üzerine kurulu ahşap köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. İki katlı köprünün birinci katına düşen Eser, buradan da kendisini atmasına rağmen sol kolundaki kırık ve vücudundaki sıyrıklarla kurtuldu.



Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Osman Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde parka gelen Rüya Eser, görgü tanıklarının ifadesine göre cep telefonuyla bir süre görüştü. Görüşmenin ardından park içerisinde Kadınyarı ve falezler üzerine kurulu ahşap köprüye çıkan Eser, yaklaşık 30 metreden kendisini boşluğa bıraktı. İki katlı köprünün birinci katındaki ahşap zemine düşen Rüya Eser, ayağa kalkıp tekrar atladı. Köprünün altındaki ot ve çalıların üzerine düşen Eser'in sol kolu kırıldı, vücudundan sıyrıklar oluştu.



Haber verilmesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Eser'e ulaşmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri köprü üzerine halatlarla istasyon kurarak genç kızı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak, kurtarma operasyonu esneyen ve kırılma tehlikesi bulunan ahşap köprü nedeniyle başarılı olmadı. Köprünün demirlerle desteklenmesinin ardından aşağıya sedye ve sağlık ekibi indirildi.



'HAYIR İSTEMİYORUM, BIRAKIN BENİ"



Sedyeye bağlanan Rüya Eser'i itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla yukarı çıkarmayı başardı. Eser'in,sağlık ekiplerinin yardım çabalarına 'Hayır istemiyorum, bırakın beni" şeklinde tepkisi dikkati çekti.



Rüya Eser, olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.