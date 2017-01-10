Antalya Eve Yıldırım Düştü

Eve yıldırım düştü



ANTALYA'da yıldırım düşen bir evde büyük hasar oluştu. O sırada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.



Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi Lal Sitesi'nde Fahriye Işık ile Süleyman Tezcan çiftinin evine öğle saatlerinde yıldırım düştü. Dubleks evin çatısına isabet eden yıldırım, çatıda büyük bir delik oluşturdu. Evin içerisine kadar ulaşan yıldırım, yatak odası ve giyinme odasındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Asena Giyim'in sahibi Fahriye Işık ile mali müşavir Süleyman Tezcan'ın sahibi olduğu eve düşen yıldırım, elektrik tesisatı ile tüm elektronik cihazları yaktı.



Paratonerin bulunduğu sitelerindeki evlerine yıldırım çarpmasının şaşkınlığını yaşadıkların söyleyen Fahriye Işık, "En büyük tesellimiz evde olmamamız. Sitede paratoner var ama neden çalışmadığı araştırılıyor" dedi.