Antalya Eski Hdp Ilçe Başkanı Gözaltında

Eski HDP ilçe başkanı gözaltında



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla HDP eski ilçe başkanı Fahrettin K. gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, HDP Alanya eski İlçe Başkanı Fahrettin K.'nin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde şüphelinin Saray Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Fahrettin K. polis merkezine götürüldü.