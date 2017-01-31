Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etti.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karakaya, makamında ziyaret ettiği Uzunkaya'ya başarı diledi.
Uzunkaya'yı ayrıca Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Emin Demir, Gaziantepliler Derneği Bursa Şube Başkanı Bilal Şengüloğlu, Antalya Şube Başkanı Haydar Doğan, Alanya Şube Başkanı Eray Erdem ile her iki derneğin üyeleri ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.
Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya Ziyaret
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etti.