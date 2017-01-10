Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya Ziyaret

Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etti.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu ve üyeler Ayhan Sezgin, Mustafa Traş, Enes Mehmet Karaca ve Burak Ulusoy, ziyaret ettikleri Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya başarı diledi.



Küreşoğlu, ziyarette, liseli öğrencilerinin polislere ve şehitlere hitaben yazdığı mektubu da Uzunkaya'ya teslim etti.



Uzunkaya'yı ayrıca Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Başkanı Kamil Çam, emekli Emniyet Müdürü Hüseyin Akay, Demokrat Parti Döşemealtı ilçe Başkanı Nadir Özdemir, Döşemealtı Bahçekaya Mahalle Muhtarı Alkan Altun, Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği Başkanı Alim Alimgil ve dernek üyeleri ziyaret ederek başarı diledi.