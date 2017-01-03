Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya Ziyaret

Yörük ve Sanayici İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) heyeti ve Saadet Partisi İl Başkanı Galip Akın, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etti.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, Başkan Yardımcısı Aykut Ege, Yönetim Kurulu Üyeleri Reşat Güney, Murat Ulusoy ve Seyfettin Şahin ile Saadet Partisi İl Başkanı Galip Akın, Başkan Yardımcıları Zafer Düzen, Süleyman Burgan ve Sedat Cengiz makamında ayrı ayrı ziyaret ettikleri Uzunkaya'ya, yeni görevinde başarı diledi.



Uzunkaya'yı ayrıca Polis Başmüfettişi Ali Doğan Uludağ, emekli emniyet müdürleri Ali Okumuş, Sırrı Arslan ve Eşref Şahin de ziyaret ederek başarı diledi.