Antalya Emekli Olunca Arabuluculuk Yapacaklar
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, emekli olduktan sonra arabuluculuk yapacak.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, emekli olduktan sonra arabuluculuk yapacak. Antalya ve Burdur Valisi ile cumhuriyet başsavcılarının olduğu 15 kişilik grup, akşamları Antalya Adliyesi'ne gelip arabuluculuk kurslarına katıldı.
Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk eğitimi düzenlendi. 17- 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime, 98 kursiyer katıldı. 17.30 ile 22.20 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitime katılan kursiyerlere, teorik ve uygulamalı 48 saat ders verildi. Kursa katılanların arasında dikkat çeken isimler de yer aldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, başsavcı vekillerinden Cevdet Kayafoğlu, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Altunkaya ve Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Hisli, arabuluculuk eğitimine katılanlar arasında yer aldı.
Vali, hakim ve savcılardan oluşan 15 kişilik gruba Antalya Adliyesi'nde eğitim verildi. İstanbul'da şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adını taşıyan salonda devam eden eğitimin son dersini, Antalya Arabuluculuk Derneği Başkanı Hayrullah Demir verdi. Demir'in verdiği son dersin ardından sertifika töreni düzenlendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın Antalya ziyaretiyle ilgili hazırlık çalışmaları nedeniyle törene katılamadı. Diğer kursiyerler ise hazır bulundu.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın elinden sertifikalarını alan kursyerler, emekli olduktan sonra hukuki uyuşmazlıkları çözmek için arabuluculuk yapacaklarını söyledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 8 günlük maraton sonunda belgelerini aldıklarını söyledi. Bu belgeden sonra yazılı ve sözlü sınava gireceklerini anlatan Solmaz, 5 Mayıs'ta arabuluculukla ilgili uluslararası bir toplantının yapılacağını söyledi. Solmaz, hem kendilerini geliştirmek, hem de emekli olduktan sonra arabuluculuk yaparak toplumsal barışı katkıda bulunmak için kurslara katıldıklarını söyledi.
Burdur Valisi Şerif Yılmaz ise arabuluculuk eğitimine Burdur'dan gelip katıldıklarını söyledi. 30 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olduğunu anlatan Burdur Valisi Yılmaz, arabuluculuk eğitiminin bir mülki idareci olarak şu anda da çok yararını gördüğünü söyledi. Arabuluculuk sayesinde yargı üzerindeki yükün de hafifleyeceğini anlatan Vali Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan da arabuluculuğun ülkedeki yargısal sorunları büyük ölçüde çözeceğini umut ettiklerini söyledi. Antalya Adliyesi'nin emektar savcılarından Cafer Tüfekçi de bu eğitim sayesinde hukuk fakültesinde görmedikleri dersleri gördüklerini söyledi. Tüfekçi, sınavlarda başarılı olup arabulucu olması halinde çok mutlu olacağını açıkladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu da mesleğe başladığı tarihten bugüne kadar hep ihtilafların ceza boyutunu değerlendirip bunları yasal sonuca bağlamaya çalıştıklarını söyledi. Hukuki ihtilafların arabulucu vasıtasıyla çözümünün ise kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu anlatan Kayafoğlu, "Mesai sonlarında gerçekleştirilen bu eğitimle farklı bir teneffüs yaşadık" diye konuştu.
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya da "Hukukun değişik mekanizmaları içinde görev yapan kişiler olarak emekli olduktan sonraki hayatımızda böyle bir işi yapma noktasında düşünce oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Arabulucu olabilmek için eğitime katılıp belge almanın yeterli olmadığını, önlerinde yazılı ve sözlü sınavlar lduğunu anlatan Altunkaya, "Bu sınavları da kazanınca arabulucu sıfatını kazanacağız" dedi.