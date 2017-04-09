Antalya Elektrik Kesilince Yolcular Teleferikte Mahsur Kaldı

Antalya'da, bir süre önce hizmete açılan Tünektepe Teleferik'te elektrik kesintisi sonrası jeneratörlerin devreye girmemesi nedeniyle yolcular kabinlerde mahsur kaldı. Metrelerce yüksekte yaklaşık bir saat mahsur kalan yolcular, teknik ekibin jeneratörleri devreye sokmasıyla kurtarıldı.



Antalya'da bir süre önce açılan ve Sarısu ile Tünektepe arasında hizmet veren Tünektepe Teleferik'te saat 18.00 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi sonrasında jeneratörler devreye girmedi. Teknik aksaklık nedeniyle yolcular metrelerce havadaki kabinlerde mahsur kadldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olası bir olumsuz durum için hazır bekletilirken, teknik ekibin jeneratörleri devreye sokmasıyla sistem normale döndü.



Yaşanan kesinti nedeniyle yaklaşık bir saat mahsur kaldıkları belirten yolculardan Erdal Orhan,"Misafirlerimi getirdiğim teleferikte ikinci defa mahsur kaldık. Teknik bir sorun var. Bunun giderilmesi gerekiyor"dedi.



ANET A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çölkuşu ise Elektrik kesintisinin ardından jeneratörlerimiz de bir arıza meydana gelmiş. Yaklaşık 100 yolcu vardı. Ancak teknik ekibimiz anında müdahale ederek jeneratörleri devreye soktu. Yolcularımızı tahliye ettik" dedi.



Sarısu- Tünektepe teleferik seferleri, müdahalenin ardından kaldığı yerden devam etti.