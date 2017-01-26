Antalya Elektrik Arızası Evi Küle Çevirdi

Antalya'da 60 yaşındaki Müzeyyen Yaşa'nın oturduğu apartman dairesi, klimanın elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi Hızır Reis Caddesi'ndeki 9 katlı Kemal Bey Apartmanı'nın 3'üncü katındaki yangın, dün gece çıktı. Müzeyyen Yaşa'nın kardeşleriyle yaşadığı apartman dairesinde klimanın elektrik aksamındaki arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, daireyi kaplayan dumandan etkilenen Müzeyyen Yaşa ve kardeşleri, komşuları tarafından kurtarıldı. Yoğun duman apartmandaki diğer daireleri de etkiledi. Dumandan etkilenen bir çocuğa ambulansta müdahale edilirken bir kişi de hastanede tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Müzeyyen Yaşa, içeride otururken bir anda klimanın alev aldığını ve çok korktuklarını söyledi. Yangına ilk müdahale edenlerden 24 yaşındaki Emre Yağmur ise "Klimanın motorundan alev yükseliyordu. Ağabeyimle birlikte içeridekileri kurtardık" dedi.