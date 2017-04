Antalya Dünyada Her 3.2 Saniyede Yeni Alzheimer Hastası

Dünyada her 3.2 saniyede yeni alzheimer hastası



GÜLHANE Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Doruk, dünyada bir yılda yaklaşık 9.9 milyon yeni alzheimer hastası olduğuna dikkat çekerek, 'Dünyada buna her 3.2 saniyede bir yeni vaka eklenmektedir" dedi.



Akademik Geriatri Derneği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Akademik Geriatri Kongresi', Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Calista Otel'de yapılıyor. Kongrenin basın toplantısı Calista Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Gülhane Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Doruk, İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Ankara Güven Hastanesi İkinci Bahar Geriatri Merkezi'nden Prof. Dr. Teslime Atlı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülev Deniz Erdinçler katıldı.



Alzheimer hastalığının sinsi başlayan, birden fazla bilişsel alandaki gerilemenin günlük yaşam aktivitelerini bozmasıyla sonuçlanan kalıcı ve ilerleyici bir klinik sendrom olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Doruk, '2015 yılında, demansın (bunama) küresel etkisinin incelenip açıklandığı Dünya Alzheimer Raporu'na göre dünyada bir yılda yaklaşık 9.9 milyon yeni vaka, her 3.2 saniyede bir yeni vaka eklenmektedir. 2015 yılı itibariyle hastalığın dünyaya tahmini maliyeti 818 milyar dolar olup, 2018'de 1 trilyon, 2030 itibariyle 2 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Eğer hastalık bir ülke olsaydı, Google ve Apple'ın bütçelerinin önünde dünyanın 18'inci büyük ekonomisi olacaktı" dedi.



Prevalans (sıklık-yaygınlık) çalışmalarına göre 2016 yılı itibarıyla ülkemizde yaklaşık 500 bin, ABD'de 5 milyon, dünyada da 50 milyon alzheimer hastası olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Doruk, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Bu sayı her 20 yılda bir nerdeyse ikiye katlanacak olup, 2050 yılında 130 milyonu geçeceği tahmin edilmektedir. Bu hızlı artışın en fazla gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olacağı belirtilmektedir. Türkiye'de 65 yaş ve üstü 500 bin alzheimer hastasının yaklaşık 75 bini takip, tedavi ve kayıt altındadır. Bu oran 1/7 dir. Aysberg gibi buzdağının üstünü görmekteyiz. Bunun 6-7 katı görülmemektedir. Ülkemizde de sağlık politika ve ileriye yönelik öngörüleri planlarken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Alzheimer hastalığı sıklığı 65-69 yaş aralığında yüzde 2 iken, her beş yılda bir ikiye katlanarak arttığı gösterilmiştir. Buna göre hastalığın başlamasının veya ilerlemesinin 5 yıl geciktirilmesi yaygınlığını yarı yarıya azaltacaktır."



Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ise yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının getirdiği olumsuzlardan söz ederek, 'Maalesef böyle durumda yaşlılarımızda işlevsellikte azalma, düşkünlük, unutkanlık, kafa karışıklığı, idrar kaçırma, düşmeler ve kalça kırıkları, kanamalar, kalp yetersizliğinin alevlenmesi, böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Ülev Deniz Erdinçler de yaşlanmayla acıkma hissi ve yemek yeme alışkanlığının azaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: 'Üç yaşlıdan ikisi bir öğünü atlamaktadır. Bu nedenle yaşlıların çoğu günlük enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılayamaz. Tat ve koku alma duyusu, tatları ayırt edebilme yeteneğindeki azalma iştahı olumsuz etkiler. Ağız hijyeninin bozuk olması, diş ve çiğneme problemleri beslenmeyi etkiler. Yalnız yaşama, yoksulluk, eğitimsizlik, fiziksel olarak bağımlı olma, demans, depresyon gibi hastalıklar beslenmeyi etkileyen diğer faktörler."



Kongre 16 Nisan'da sona erecek.