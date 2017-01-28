Antalya Domates Üreticileri Seralarda 'Don' Nöbeti Tutmaya Başladı 1

Domates üreticileri seralarda 'don' nöbeti tutmaya başladı



ANTALYA'da hava sıcaklığının gece 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle üreticiler, ürünlerin etkilenmemesi için 'don' nöbeti tutmaya başladı. Aksu ve Serik ilçelerinde üreticiler ateşledikleri sobaların başından sabaha kadar ayrılmadı.



Türkiye'nin sebze ambarı Antalya'da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle örtü altı sebze üreticileri seralarında 'don' nöbeti tutmaya başladı. Örtü altı üretimin merkezlerinden Aksu İlçesi'nde üreticiler dün akşam saat 19.00'dan sonra seralardaki sobaların başına geçti. Gündüz seralara taşıdıkları odunları gece boyunca yakan üreticiler, ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba sarf etti.



Seraların yoğunlukla bulunduğu Alaylı Mahallesi'nde, sürekli ısı değişimini kontrol eden üreticileri, zorlu nöbetleri sırasında buradaki kahvehane sahibi Hasan Dalman da yalnız bırakmadı. Sabaha kadar üreticilere çay servisi yapan Dalman, bazen de tatlı ikram ederek sürpriz yaptı. Üreticiler zaman zaman da kahvehanede bir araya gelerek ürün maliyetleri ve durumu hakkında sohbet etti.



1 DÖNÜMLÜK SERANIN MALİYETİ 15 BİN TL



Domates ekili serasında don nöbeti tutan Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, 20 gündür aralıklarla soba yakmak zorunda kaldıklarını belirterek, gelecek 10 günün de kritik olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla ciddi ısı değişimi yaşandığını, bunun da dona neden olduğunu kaydeden Şahin, "Bu yıl kurak, sert bir kış geçiyor. Kar yok ama don olayı yaşıyoruz. Sebzeleri korumaya çalışıyoruz. Serada 6 soba var. Her sobada ortalama 50 kilogram odun yakılıyor. 1 dönüm seranın kış boyunca odun maliyeti 2 bin TL, diğer masraflarla birlikte bir sezonda domatesin maliyeti 15 bin TL'yi buluyor" dedi.



Şahin, domatesi 1.5 ile 2 TL arasında sattıkları zaman ancak kar edebildiklerini kaydetti.



"DOMATES 2 TL'DEN SATILIRSA PARA KAZANIYORUZ"



Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz da 4 dönümlük serasında don nöbeti tuttu. Sera sıcaklığının 5 derecenin altında olmaması için gayret gösterdiklerini anlatan Yılmaz, "Sobamızın başında çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Çok zorlayıcı oluyor. Sabah bunun toplaması var, gübrelemesi var. Seranın diğer işleri var. Emeğimizin karşılığını halde 2 TL'ye satılırsa biraz alıyoruz. İnşallah bu yıl yüzümüz gülecek" diye konuştu.



SERİKLİ ÜRETİCİ DE DON NÖBETİNDE



Hava sıcaklığının düştüğü Serik İlçesi'nde de üreticiler don nöbeti tuttu. Gebiz Mahallesi'ndeki seracılık yapan Salih Yıldırım, eşi Dudu ve oğlu Cemal ile birlikte 4 ayrı serada ekili domatesleri korumak için gece-gündüz çalıştı. Gündüz odun ve kömürü sera içine taşıyan aile, akşam ise havanın soğumasıyla birlikte sobaları yaktı.



'ÇOCUK GİBİ HASSASTIR'



Salih Yıldırım, ürünleri korumak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı. Yıldırım, "Bu yıl aşırı soğuk oluyor. Uzun zamandır böyle soğuk görmedik. Havanın soğuması ve 2 derecenin altına düşmesi nedeniyle gündüz hazırlık yapıyoruz, akşam da erken saatte sobaları yakmaya başlıyoruz. Çünkü ısıyı dengeli tutamazsak bitkiler strese giriyor. Bunlar çocuk gibidir, hassastır. Ürünleri don vurmaması için önlemlerimizi alıyoruz" dedi.



'GÜNDE 12 TORBA KÖMÜR YAKIYORUZ'



Girdi maliyetlerinin yükseldiğini, soğuktan dolayı talep çok olduğu için kömür ve odun fiyatlarının sürekli arttığını vurgulayan Yıldırım, şöyle dedi: "Bir hafta önce torbasını 18 liraya aldığımız kömürü bugün 24 liraya aldık. Bir dönüm serada 1 günde 12 torba kömür yakıyoruz. Zor şartlarda üretim yapıyoruz. Pazarda da fiyatın yüksek olmasından dolayı tüketici şikayetçi oluyor. Ancak bizim yaptığımız masraf ve çektiğimiz çile ortada. Bugün 1 kilo domatesin maliyeti ortalama 1 lira. Sera tesislerine de yüklü yatırım yaptık. Bunları kimse düşünmüyor. Devletimizden destek bekliyoruz. Ürünlerimize değer kazandırılması için ihracat kapılarının açılmasını istiyoruz."