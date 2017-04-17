Antalya Dob'dan Turizm Festivali'ne Destek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Uluslararası Antalya Turizm Festivali'ne destek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği protokolü imzaladı.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Antalya Kadın Girişimler Kurulu Üyesi Hatice Bozkurt ve Antalyalı iş kadınları tarafından geçen yıl başlatılan "Kadınlar Çiçek Açıyor" Projesi, bu yıl aynı sloganla "1. Uluslararası Antalya Turizm Festivali"ne dönüştürüldü.



Turizm Haftasına paralel olarak 21 Nisan 2017'de festivalin "Gala Gecesi ve Turizmci Motivasyon Buluşması" Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



Gecede Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Danzon Balesi"ni sahneleyecek, orkestra sanatçıları da "Barok Dinletisi" ile sahne alacaklar.