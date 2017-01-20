Antalya Dişleri Sökülen Şempanze Hayvanat Bahçesine Alındı

Dişleri sökülen şempanze hayvanat bahçesine alındı



ANTALYA'da turistleri ısırmaması için dişleri sökülen 'Michael' adlı dişi şempanze, sahibi öldükten sonra yaşamını Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda sürdürüyor. 9 yaşındaki şempanze, bir yandan rehabilite edilirken, diğer yandan eş bekliyor.



Antalya'da sahibi olduğu kişi tarafından turistlerle tatil fotoğrafı çektirerek para kazanma amacıyla kullanılan, insanları ısırmaması için tüm dişleri sökülen 'Michael' adlı dişi şempanze, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı yetkilileri tarafından koruma altına alındı. Sahibinin ölmesinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yaşadığı ortamdan alınarak hayvanat bahçesine getirilen dişi şempanzeye, 6 aydır özenle bakılıyor.



Şempanze, hayvanat bahçesinde rehabilite ediliyor. Hayvanat bahçesi sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun tarafından 24 saat gözetim altında tutulan Michael'e, Türkiye'nin farklı kentlerindeki hayvanat bahçeleriyle bağlantıya geçilerek eş aranıyor. "Mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Arsun, "Michael'e eş arıyoruz. Yavru sahibi olmasını istiyoruz" dedi.



TURİSTLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN ÇALIŞTIRILMIŞ



Şempanzenin hikayesinin üzücü olduğunu söyleyen Aygül Arsun, "Michael 6 ay önce hayvanat bahçemize getirildi. Sahibi vefat etmiş. Geldiği günden bu yana rehabilite ediliyor. Maalesef turistlerle fotoğraf çekilmesi için kullanılan bir hayvan. Bu nedenle etrafındaki insanları ısırmaması için dişleri sökülmüş. Sadece yumuşak gıdalarla besliyoruz. Genelde püre, üzüm ve muz gibi besin maddeleri tüketiyor. İnsana çok alışık. Sürekli etkileşim halinde. Bizimle korkmadan çok rahat temas sağlıyor. Dokunulmaktan, sevilmekten çok hoşlanıyor. Onun rahat etmesi, mutlu olması için çalışıyoruz" dedi.



YUVA KURMASI SAĞLANACAK



Şempanzenin soğukta zamanını elektrikli soba karşısında geçirdiğini, güneşli havalarda ise kendisi için özel oyuncaklarla donatılan oyun alanına çıktığını vurgulayan Arsun, "Oyun alanına çıktığında sevinç çığlıkları atıyor. Eşi gelince onu daha büyük bir alana alacağız. Michael yaşadığı kötü koşulları zor atlatacağa benziyor. Senelerce küçük bir hücrede kalmış. O yüzden biraz korkuyor ve çekiniyor. Onun için düzenlediğimiz kışlık alana çıktığında çok mutlu oluyor. Kendisini kaşıması için fırçalar koyduk. Bakıcısıyla çok iyi bir ilişkisi var. Çok seviyorlar birbirlerini" diye konuştu.