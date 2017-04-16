Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Oyunu Antalya' Nın Alanya Ilçesi'nde Kullandı

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Antalya, Alanya, Bakan, Mevlüt Çavuşoğlu