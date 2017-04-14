Antalya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Serik'te Konuştu

Antalya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Serik'te konuştu(Tür: Yurt)

Antalya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Serik'te konuştu

(Tür: Yurt)

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