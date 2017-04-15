Antalya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gazipaşa Mitinginde Konuştu

Antalya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gazipaşa mitinginde konuştu(Tür: Yurt)

Antalya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gazipaşa mitinginde konuştu

(Tür: Yurt)

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