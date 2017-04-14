Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Periyodik Konseri

Matthew Coorey şefliğinde gerçekleşecek olan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konseri, 14 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Periyodik Konseri

Matthew Coorey şefliğinde gerçekleşecek olan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konseri, 14 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde...

Şef: Matthew Coorey   

Solist: Sooyoung Yoon "Keman"

Program:

Keman Konçertosu  Beste: J.Brahms

6.Senfoni  Beste: L.Van Beethoven

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Antalya Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, No: 18 Atatürk Kültür Parkı İçi

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Periyodik Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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