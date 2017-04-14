Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Periyodik Konseri
Matthew Coorey şefliğinde gerçekleşecek olan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konseri, 14 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde.
Matthew Coorey şefliğinde gerçekleşecek olan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konseri, 14 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde...
Şef: Matthew Coorey
Solist: Sooyoung Yoon "Keman"
Program:
Keman Konçertosu Beste: J.Brahms
6.Senfoni Beste: L.Van Beethoven
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Antalya Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, No: 18 Atatürk Kültür Parkı İçi
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Periyodik Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io