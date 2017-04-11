Antalya, Denizden Gelen Alman Turistle Nefes Aldı

Sezonun ilk yolcu kruvaziyer gemisi Antalya Limanı'na 2 bin 361 yolcusuyla yanaştı. Antalya Limanı'na gelen sezonun ilk lüks yolcu gemisi Mein Schiff oldu.



3 bin yolcu kapasiteli gemi, Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan hareket ederek saat 03.00'da Antalya Limanı'na geldi. Bugün gece 22.30'da tekrar hareket edecek kruvaziyer gemi Yunanistan'a yeni bir tur için hareket edecek. Gemi, 10 gün sonra tekrar Antalya'da olacak. İndi bindi operasyonla Antalya aynı gün içerisinde yaklaşık olarak 5 bin Alman turisti ağırladı. Öte yandan 3 bin kapasiteli kruvaziyer gemide 2 bin 361 yolcunun yanı sıra 500 kişilik mürettebat bulunuyor. Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, baharın ilk günlerinde Antalya Limanı'na gelen geminin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



"2 binin üzerinde Alman yolcuyla geldi"



Sert, "Yaklaşık 3 bin yolcu kapasiteli gemi 295 metre boyunda. Üzerinde yaklaşık olarak 2 binin üzerinde Alman yolcuyla geldi. Yolcuları gemiye aldıktan sonra aynı sayıda yolcu gemiye katılacak. Bu bizim için sevinç ve güzel bir gün. Alman yolcular geldiler. Bugünlerde gündemimizi fazlaca meşgul eden konulardan bir tanesi, bir taraftan da sezonumuzun ilk gemisi. Bu baharın turizme, ticarete katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Umarım bu gemilerin devamı artarak fazlasıyla şehrimize gelir" dedi.



"Çıkış yılı olmasını arzu ediyoruz"



Bu senenin çıkış yılı olmasını arzu ettiklerini dile getiren Sert, "Umarım daha iyi sayıda yolcu gemisi gelmeye devam eder. Turizmde iyi, güzel bir gelecek bizi bekliyor. Bu ümitle hareket ediyoruz. Antalya'da Türkiye'de turizmin başkenti. Limanımıza gelen turistler de Antalya ile güzel ve olumlu geri dönüş yapıyorlar. Umarı onlarda çevresindeki kişilere bunu söylerler" ifadelerini kullandı.



"Görebileceğimiz birçok alanı yakından ve kısa sürede tanıma imkanı buluyoruz"



Otel tatillerinde sürekli sabit bir yerde kaldıklarını ancak gemi ile tatil yaptıklarında birçok yeri gördüklerini ifade eden Alman turistler Anke ve Michael Prelovsek çifti "Otelde hep bir yerde sabit kalıyorsunuz gemiyle birlikte birçok yere gidip aynı zamanda çok fazla şey görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu tercih ediyoruz. Biz kendimizi birçok alanda bu konuda güvende hissediyoruz. Gemide bulunduğumuz sürece Kahire'de gerçekleşen patlamayla ilgili olarak hemen kaptanımız tarafından çok kısa süre içerisinde güvenli alana alındık. Bu da bizim ne kadar emniyette ve güvende olduğumuz açısından doğru bir tercih yapmamızı sağladı. Bunun haricinde seyahat edebileceğimiz, görebileceğimiz birçok alanları yakından ve kısa sürede daha fazlasıyla tanıma imkanı buluyoruz gemi turunu yaparken" dedi.



"Mısır'daki olaylardan sonra tatilimizi kesmek zorunda kaldık"



Mısır'dan tatillerini tamamlayarak Türkiye'ye kruvaziyer gemiyle gelen Alman turistler Frank ve Andrica Hitziger çifti, "Gemi yolculuğunu sevdiğimiz için yapıyoruz. Böylelikle daha fazla yer görüyoruz. Sabit durmayı çok sevmediğimiz için gemi yolculuklarını ve tatillerini tercih ediyoruz. Dubai, Kızılnehir ve Mısır'ı gezdik. Mısır'daki olaylardan sonra tamamen tatilimizi kesmek zorunda kaldık. Ondan sonra da buraya doğru geldik" diye konuştu.



"Çok sık Türkiye'de tatil yaptık"



Çok sık Türkiye'de tatil yaptıklarını söyleyen Hitziger çifti, "Kültür turumuzu da yaptık. Pamukkale'yi de gezdik, Anadolu turu da yaptık. Biz Türkiye'ye çok severek geliyoruz. Burada çok fazla şeyler gördük. Dolayısıyla şuanda politik durumdan biraz geri çekildik. İleri de eğer durumlar sakinleşirse tekrar gelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



"Side, Manavgat ve diğer bölgeleri gezdik"



Daha önce Antalya'da tatil yaptıklarını söyleyen Stefan ve Reineler Preuk çifti, "Daha önce Antalya'da bulunduk. Side, Manavgat ve diğer bölgeleri gezdik. Şuanda birçok yeri bir seferde görebilme şansına sahip olduğum için gemi turunu tercih ediyoruz" dedi. - ANTALYA