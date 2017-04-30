Antalya Denizde Deve Güreşi Keyfi

Denizde deve güreşi keyfi



ANTALYA'da yerli ve yabancı tatilciler hava kapalı olmasına rağmen denize girerken, bazı gençler ise suda deve güreşi yaptı.



Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte Konyaaltı sahiline gelenler, önce kahvaltı yaptı, ardından denize girdi. Arkadaşları ile birlikte denizde deve güreşi yapan gençler ise Antalya'nın artık yazı yaşamaya başladığını söyledi. Çocukları ile birlikte denize girenler de tatil gününün keyfini çıkarmaya çalıştı.



Hava bulutlu olmasına rağmen sıcaklığın 25 derece olduğu kentte, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü.