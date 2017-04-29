Antalya Deniz Baykal'ın Iş Merkezinde Hırsızlık

Deniz Baykal'ın iş merkezinde hırsızlık (ÖZEL)



CUMHURİYET Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı devam eden üç katlı iş merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu. İş yerinin asansör kapıları başta olmak üzere asansör beyni ve bina içinde tüm elektrik kabloları çalındı. Zararın 150 bin TL civarında zararın olduğu belirtildi.



Olay, dün gece Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi, Termessos Bulvarı'ndaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı tamamlanmamış 3 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, krom olan ve maddi değeri yüksek asansör kapıları da dahil tüm tesisatın bakır kablolarını çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, asansöre ait elektronik beyni de alarak kayıplara karıştı.



Hırsızlık olayı yan komşunun gece balkonda iki kişiyi görmesiyle ortaya çıktı. Baykal'ı arayan komşusu balkonda iki kişi gördüğünü, muhtemelen hırsızlık şüphelisi olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yakın arkadaşı Ahmet Paksoy'u arayan Baykal, olayın araştırılmasını istedi. Sabah iş merkezine gelen Ahmet Paksoy, hırsızlığın boyutunun ciddi olduğu söyledi. Daha sonra olayla ilgili polise şikayette bulunuldu.



'150 BİN TL CİVARINDA HASAR VAR'



Ahmet Paksoy, "Ciddi bir hasar var. Yetkili kişilerden, özellikle elektrikçinin söylediğine göre asansör ve tesisatlarda 150 bin TL civarında hasar var. Hasar büyük olunca emniyete haber verdik. Sabah erken saatlerde geldiler. Hala hasar tespit çalışması yapılıyor. Nereden girdikleri konusunda henüz bir kanıt yok elimizde. Bir hırsızlık var ama elimizde net bir bilgi olmadığı için kimsenin günahını almak istemiyoruz. Gerçekten ciddi bir hasar, insanlık dışı bir şey. İçimiz parçalandı desek yeridir. Deniz bey bir haftadır şehir dışında, toplantıları var. Kendisiyle temas halindeyiz, telefonla sürekli görüşüyoruz. Yapılacak bir şey yok. Hırsızlık olayı ile ilgili olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanırken, hırsız ya da hırsızlar her yerde aranmaya başlandı" dedi.