Antalya Demreli Yörükler Göç Etti

Demreli Yörükler göç etti



DEMRE'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Demre Yörük Göçü Şenliği'nde Yörük göçü canlandırıldı. Dört bin kişinin katıldığı göç, renkli görüntülere sahne oldu.



Demre Yörükler Derneği öncülüğünde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin katkılarıyla Demre Yörük Göçü Şenliği'nin bu yıl 3'üncüsü yapıldı. Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun, Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, Antalya, Kaş, Elmalı, Korkuteli, Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinin Yörük- Türkmen dernekleri başkanlarının aralarında bulunduğu yaklaşık dört bin kişi katıldı. Demre'ye bağlı her mahallenin yörükleri; eski mutfak eşyaları, tarım aletleri, ev aletleri ile süslediği traktörleri, develeri, eşekleri, atları ile Noel Baba Müzesi yanında toplandı. Yapılan duanın ardından göç, mehter takımı eşliğinde yürüyüşe geçti. Önde dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşındı. Yörük dernekleri üyeleri göçboyunca caddelerde halk oyunları sergiledi. Traktör üstünde yörük kadınları yayık yaydı, el değirmeni ile bulgur öğüttü, kirman çevirdi. Konvoya bir keçi sürüsü de eşlik etti.



Üç kilometrelik göçün ardından meydana ulaşıldı. İstiklal Marşı ve 10. Yıl Marşı'nın okunmasının arından göçü deve üstünde tamamlayan temsili damat ve geline, indirmelik yapıldı. Yörük grupları hep birlikte halk oyunları oynadı. Mahalli sanatçıların konser verdiği göçte konuşan Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, Yörüklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşı, çimentosu olduğunu söyledi. amaçlarının gelecek nesillere Yörük kültürünün aktarılması olduğunu da belirten Siviş, gençlerin geçmişten örnek alması gerektiğini söyledi.



Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu ise birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu.



Demre Kaymakamı Murat Uz, katılım gösteren kalabalığın ilgisinden dolayı memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu Yörük kültürü şenliğimizin asıl amacı, birlik ve beraberliktir. Bugün buradaki kalabalık amacımıza ulaştığımızın bir göstergesidir. Bizim her şeyden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu da Demreli kardeşlerimizin desteği ile her zaman yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik olmadan hiçbir şey olmaz. Huzur da olmaz, sevgi de olmaz, barış da olmaz dedi.