Antalya'dan Haleplilere Yardım

Antalya Kepez Belediyesi ve Hayrat Yardım Derneği İl Temsilciliğince toplanan 10 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.



Halep'ten göç edebilen insanlara ulaştırılacak 10 tır insani yardım konvoyu için Erdem Bayazıt Kültür Merkezi önünde tören düzenlendi.



Antalya Vali Yardımcısı Salih Gürhan, yaptığı konuşmada, Antalya'dan Halep'e uzanan yardım elinin birlikte organize edildiğini ifade ederek tarihi süreçte mazlumlara, yardıma muhtaç olanlara sürekli yardım ettiklerini belirtti.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Suriye'de yaşanan felaket nedeniyle ihtiyaç sahiplerine belediye olarak çeşitli dönemlerde yardım eli uzattıklarını ve uzatmaya da devam edeceklerini söyledi. Türk ordusunun, mazlumların gözyaşının dinmesi için Fırat Kalkanı operasyonunu yaptığına değinen Tütüncü, şöyle devam etti:



"Hayırseverlerimiz yardımlarla kahraman ordumuzun elde edeceği zaferleri çok daha anlamlı hale getiriyor. Bir araya gelmemiz, yardım elini uzatacak cesareti kendimizde bulmamız, bu organizasyonu yapmamız, atalarımızın iyiliksever bir anlayışının ürünüdür. Türk ordusunun bugün sınırlarının dışında barışı, kardeşliği ve ülkesinin güvenliğini tesis etmek için amansız bir mücadelenin içerisinde olması, atalarımızdan bize kalan güzelliklerin bir yansımasıdır."



"Halep'e 300 tır" kampanyası



Hayrat Yardım Derneği İl Temsilcisi İsmail Bekleviş, "Halep'e 300 tır" sloganıyla ülke genelinde kampanya başlattıklarını ve bu kapsamda yardım malzemesi taşıyan tır sayısının bin 58'e çıktığını bildirdi.



Derneğin yönetim kurulu üyesi Ali Ekrem Semiz, Türk Kızılayı ve AFAD ile Türk ordusunun Fırat Kalkanı operasyonu ile terörist unsurlardan temizlediği bölgelere ve Halep'ten göç edebilenlere yardım eli uzattıklarını kaydetti.



İl Müftüsü Osman Artan'ın yaptığı duanın ardından insani yardım malzemesi bulunan 10 tır, bölgeye hareket etti.