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Antalya'daki Ticari Durgunluğu Tümsiad Hareketlendirecek
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Antalya'daki Ticari Durgunluğu Tümsiad Hareketlendirecek

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Antalya’daki ticari durgunluğu hareketlendirmek için ‘Sektör Buluşmaları’ adı altında bir fuar düzenleyecek.

Antalya'daki Ticari Durgunluğu Tümsiad Hareketlendirecek

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Antalya'daki ticari durgunluğu hareketlendirmek için 'Sektör Buluşmaları' adı altında bir fuar düzenleyecek.

Türkiye'de 52 şubesi ve 12 bin üyesi olan TÜMSİAD, son zamanlarda Antalya'da yaşanan ticari durgunluğu hareketlendirmek amacıyla 'Sektör Buluşmaları' adı altında bir fuar düzenleyecek. 14-15 Ocak tarihleri arasında Antalya Cam Pramit'te düzenlenecek olan fuara farklı sektörlerden 80 işletmeci katılarak ürünlerini sergileyecek.

Fuarlarla ilgili bilgiler veren TÜMSİAD Antalya Şube Başkanı Hüseyin Demirezen, dernek olarak amaçlarının Antalya'daki ticari durgunluğu hareketlendirmek olduğunu söyledi. TÜMSİAD olarak bu gibi faaliyetleri her yıl düzenlediklerini hatırlatan Demirezen, "Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle, teröre inat, devletimize ve insanlara destek olmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz. Fuara 80 işletmeci katılacak. Herkes ürünlerini tanıtacak. Amacımız Antalya'da yaşanan ticari durgunluğu hareketlendirmek. Piyasaya bir hareket geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Demirezen, sanayici ve küçük ölçekli işletmelerin de yer alacağı fuara, iş dünyasının yanı sıra bürokratların da katılım sağlayacağını kaydetti. - ANTALYA

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