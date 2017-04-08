Antalya'daki Ters Ev Görenleri Şaşırtıyor

Antalya'da bulunan "Ters Ev" iki yıl süren yapımının bitmesinin ardından ziyaretçilerin hizmetine 2015 yılında açıldı. Dünyada benzeri bulunan, hatta bu evlerin örneklerinden üçü Almanya'da olan ve "Das verrückte Haus (Çılgın ev)" ismi ile adlandırılan bu yapılar; Bispingen, Leipzig ve Geto'da bulunmakta.



Antalya'daki binanın işletme yöneticiliğini ise K. Karahan yapıyor. Pazartesi günleri hariç saat 10: 00 ila 20: 00 arası ziyaret edilebilir. Mobilyalar, mutfak, merdiven ve daha birçok şey bu evde tavanda duruyor. Eşyalar hareket etmiyor. Sadece yön aldatması, insanlara sanki altındaki zeminde kayma gerçekleşiyormuş hissi veriyor.



Daha önce 30 bin ziyaretçiye kapılarını açmış olan yapı için 2017 yılında 60 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Giriş ücreti ise 15 TL.







