Antalya'daki şampiyonaya Bağcılarlı sporcular damgasını vurdu

Bağcılarlı 10 sporcunun katıldığı müsabakalarda engelli atletler toplamda 15 altın, 3 gümüş ve 1 de bronz madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 15 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı yine büyük bir başarıya imza attı. Antalya Zeytinköy Atletizm Pisti'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı 10 sporcu ile katıldı. Şampiyonada Hamide Kurt ile Zübeyde Süpürgeci değişik branşlarda yarışarak 3'er altın madalya kazandı. Engelli atletlerden Nursah Usta da rakiplerini geride bırakarak 3 altın madalya kazandı. Hamza Doğan da gülle ve cirit atma dalında altın madalyanın sahibi oldu. Antrenör Ömer Cantay refakatinde yarışan Bağcılarlı sporcular toplamda 15 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

"DESTEĞİMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Antalya'dan da madalyalarla dönmesini bilen başarılı sporcuları tebrik ederek kendilerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.