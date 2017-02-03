Antalya'daki Okullar Halkın Kullanımına Açılacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ders saatleri dışında, öğrencilerin okulda olmadığı günlerde okul binaları ve spor salonlarının halkın kullanımına açılması talimatını verdi.



Vali Münir Karaloğlu, Aksu ilçesini ziyaret ederek, Uçak Bakım Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kaymakam Aydın Ergün, kamu kurumlarının yöneticileri ve muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani de katıldı.



Karaloğlu'na brifing veren Kaymakam Ergün, ilçede biri fen lisesine ait iki spor salonu bulunduğunu ve bu anlamda yeni salonlara ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Bu sırada Karaloğlu'nun "Bu iki salonu bölgesindeki halka, mahalleliye açıyor muyuz?" diye sorması üzerine Ergün, "Bildiğimiz kadarıyla açıldığını zannetmiyorum. Hiçbir yerde kullanılmıyor okul spor salonları." yanıtını verdi.



Karaloğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile diğer yetkililerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini, okul spor salonlarının sadece okullara ait olmadığını vurguladı.



Bu tesislerin mahalledeki halkın da olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, şunları söyledi:



"Okul binaları da öyledir. Bizim geçmişten gelen kötü bir alışkanlığımız var. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı 'Okullar hayat bulsun' projesi yapmıştı. Ders saatleri içerisinde, öğrencilerin bulunduğu saatlerde okullar öğrencilere, öğrenciler olmadığı günler 24 saat esasına göre halkın kullanımına hazır tutulacak. Akşam saatlerinde okul binalarında farklı aktiviteler, meslek kursları yapılabilir. Kur'an kursu açılabilir. Salonlar zaten mahalledeki gençlerindir. Hiçbir okul müdürü okul salonunu saat 17.00'de kapatıp evine gidemez. Böyle bir anlayış Türkiye'de kalmadı. Antalya'da hala varsa il milli eğitim müdürümüz bu son talimatım olsun, bundan sonra mahallelerdeki okul binaları ve spor salonları halkın kullanımında olacak."



Muhtarları dinledi



Karaloğlu, muhtarlarını da sorunlarını dinledi. Karaöz Mahallesi Muhtarı Salih Özkan, mahallelerindeki içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Özkan'ın sağlık ve eğitim konularıyla ilgili de çeşitli isteklerde bulunması üzerine Vali Karaloğlu, "Muhtarım sen biraz sonra bir de 'Beni eversene' diyeceksin." diye espri yaptı.



Barbaros Mahalle Muhtarı Ramazan Altın ise Perge Antik Kenti'ne yakın olduğu için sit alanı içerisinde kaldıklarını ve bu nedenle mahallede herhangi bir inşaat yapamadıklarını anlattı. Karaloğlu, "Sit işi biraz sıkıntılı bir iş. Perge, Antalya'nın çok önemli arkeolojik alanlarından birisi. Sit alanının daraltılması mümkün değil. Bölgede koruma imar planı var. Bu nedenle geçmiş olsun muhtar. Buna hep beraber uyacağız. Sit alanına girmenin cezası da ağırdır, ona göre." sözlerine yer verdi.



Bir mahalle muhtarının sera atıklarını koyacak yer bulamadıklarına yönelik söylemi üzerine de Karaloğlu, "Kurşunlu Şelalesi'nin sağına, soluna sakın depolamayın bu atıkları. Sera atıkları aslında bir değer. Biyogaz çıkartılabilir. Organik gübre yapılabilir. Bu durumun sera atıklarını katı atık bertaraf sistemiyle çözülmesi gerekiyor. Antalya genelinde sera atıklarıyla ilgili sıkıntı var. Her gittiğim ilçede bu sorun karşıma çıkıyor. Kumluca bir tesis yaptı ama yarım kaldı. O da FETÖ'den patladı. O da yapılamadı, yarım kaldı." değerlendirmesinde bulundu.