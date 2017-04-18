Antalya'daki İzinsiz Gösteriye 10 Gözaltı

Antalya'da referandum sonuçlarına itiraz için izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.



16 Nisan'daki referandum sonucuna itiraz eden 50 kişilik grup, dün gece saat 21.00 sıralarında Atatürk Caddesindeki tarihi Üç Kapılar önünde toplandı. Burada slogan atıp basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grubun dağılmasını isteyen polis, protestocuların dağılmaması üzerine müdahale etti.



Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı, çevik kuvvet polisi bölgede önlem aldı. - ANTALYA