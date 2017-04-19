Antalya'daki İzinsiz Gösteri

Antalya'da izinsiz gösteri yaptıkları için gözaltına alınan 17 kişi serbest bırakıldı.



Atatürk Caddesi tarihi Üç Kapılar önünde halk oylamasını protesto etmek için izin gösteri yapmak isteyen ve polis müdahalesiyle gözaltına alınan 17 kişiden birisi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Atatürk Caddesi tarihi Üç Kapılar önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen grup, polisin uyarılarına rağmen izinsiz gösteriyi sürdürmüştü. Çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grubun dağılmasını isteyen polis, protestocuların dağılmaması üzerine biber gazıyla müdahale ederek, gözaltına almıştı.