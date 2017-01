Antalya'daki Fırtına

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, fırtınada iş yerleri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dere, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Sinan Mahallesi Çarşı Derneği Başkanı Saim Koçak, Terziler Yorgancılar Kuru Temizlemeciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Duman, Berberler Odası Başkanı Yüksek Uzun ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar ile incelemelerde bulundu.



Sinan Mahallesi'nde fırtınadan iş yerlerinin beton saçakları yıkılan, çatı ve dış cepheleri zarar gören esnafın sorun ve görüşlerini değerlendiren Dere, Antalya'da hizmet veren her esnafın fırtınaya karşı önlemler alması gerektiğini kaydetti.



Sinan Mahallesi'ndeki esnafa birlik olarak her türlü yardıma hazır olduklarının altını çizen Dere, "Antalya'da kış aylarında yaşanan fırtınalara karşı hazırlıklı olmalıyız. Fırtınada can ve mal kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Önlem alarak daha büyük hasarların önüne geçmeliyiz." ifadesini kullandı.